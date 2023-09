Denunciati anche due maggiorenni per l'aggressione in un locale notturno di Città della Pieve

Sono stati denunciati anche due maggiorenni per l'aggressione avvenuta il 7 agosto scorso, in un locale notturno di Città della Pieve, in un violento pestaggio in cui un 16enne rimase gravemente ferito. Si tratta di due giovani di 19 e 23 anni. I carabinieri in queste settimane hanno ascoltato numerosi ragazzi che nella notte fra il 7 e l'8 agosto scorso si trovavano nella struttura all'aperto quando al culmine di una lite era avvenuta l'aggressione: il 16enne era caduto a terra battendo la testa dopo aver ricevuto una serie di pugni al volto. Trasportato all'ospedale di Perugia è stato a lungo in terapia intensiva ma si è salvato. Nell'immediato i carabinieri avevano individuato due presunti responsabili, entrambi minorenni di origini straniere, deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori, con l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate in concorso. Ora dunque sarebbero stati raccolti nuovi elementi che hanno portato alle denuncia dei due maggiorenni ma le indagini vanno avanti. Già nell'immediato si era parlato di un pestaggio per futili motivi messo in atto da gruppo composto da più persone.

Il servizio di Federica Becchetti, montaggio Valeria Giulianelli