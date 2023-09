E' un sogno barocco, un sogno fatto di musica e balli, simbolismo e visioni, performance artistiche che si snodano per le vie e le piazze della città. Il culmine dello spettacolo in piazza san Domenico. E' la notte di Foligno a chiudere la 44esima edizione del festival Segni Barocchi, evento promosso in collaborazione con l'Ente Giostra della Quintana. Dal 27 agosto ha proposto spettacoli e concerti dislocati sul territorio. La chiusura salutata da una folla che ha riempito le strade. Il via in piazza della Repubblica con "La Sacralità del Carnevale", a cura del Carnevale di Sant'Eraclio. Poi è stata la volta delle "Fanfare Barocche", l'Ensemble “Girolamo Fantini” con repertorio del 17esimo e 18esimo secolo. A seguire è stata la volta della danze di corte del 1600 a cura di Claudia Celi, con la partecipazione degli allievi del Laboratorio di Danza Barocca. Infine "Le mani del vento", cosmogonia per la città di Foligno, a cura di Festi Group; un racconto della nascita del cosmo con illustrazioni di ascendenza barocca. Oggi la suggestiva cerimonia del "battesimo rionale" e il via all'ultima parte del Gareggiare dei convivi.

Servizio di Federica Becchetti