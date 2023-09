Un test per aiutare chi soffre di endometriosi

Forti dolori in fasi diverse del ciclo mestruale, durante i rapporti sessuali, con difficoltà urinarie e intestinali. L'endometriosi colpisce in Italia circa il 10-15% delle donne, portando in un terzo dei casi all'infertilità. Una diagnosi precoce può migliorare le condizioni di vita. Indaga la predisposizione a questa patologia invalidante il test genetico elaborato dal Polo di Genomica con sede principale a Siena e dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Perugia, guidato da Saverio Arena. Il campione analizzato era composto da 100 donne in cura nella struttura. Oggi dell'endometriosi si inizia a sapere molto di più. Per migliorare la salute delle donne è ancora necessario insistere sulla sensibilizzazione.

Servizio di Giulia Bianconi, con l'intervista a Saverio Arena, direttore Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Perugia.