163 milioni per la ex-fcu

Treni a gasolio che per ragioni di sicurezza da cinque anni marciano a un massimo di 50 chilometri orari con l'inevitabile dilatazione dei tempi di spostamento. Stazioni abbandonate al degrado pur essendo in attività che non invitano l'utenza a preferire questa modalità per muoversi in regione. è anacronistico il quadro che restituisce il tratto Perugia Ponte San Giovanni-Città di Castello della ex Ferrovia Centrale Umbra, chiusa dalla precedente amministrazione regionale per interventi di manutenzione, oggi parte di un ampio progetto di riqualificazione tramite i fondi PNRR, in tutto 163 milioni di euro. All'appello manca ancora il collegamento a Nord con Sansepolcro e tra Perugia e Terni, proprio a fine mese partiranno i lavori preparatori con l'eliminazione della vegetazione cresciuta in sei anni di chiusura. Tra ottobre e novembre si procederà alla sostituzione di binari, traversine e massicciata. Fino alla prossima estate. Il ripristino totale della dorsale su cui correranno treni elettrici, assicura l'assessore regionale a trasporti e infrastrutture Enrico Melasecche, è per il 2026. Già dalla primavera del 2025 si tornerà però a viaggiare a velocità superiore sul tratto nord, grazie a un adeguamento tecnologico agli standar europei. è poi attesa a breve la firma di un nuovo accordo decennale tra Regione Umbria e Trenitalia, che dovrebbe portare novità sul destino dei convogli elettrici inutilizzati e fermi alla stazione di Umbertide. In corso anche la gara da 15 milioni per il recupero di 15 stazioni ferroviarie in tutta la regione.

Servizio di Giulia Bianconi