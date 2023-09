Terremoto in Marocco, arrivano i tecnici umbri

Mentre il Marocco continua a contare vittime e danni del peggiore terremoto della sua storia, con una magnitudo di 6.8, l'Umbria cerca di organizzare gli aiuti da inviare. Dalla riunione operativa tra Anci, associazioni e comunità marocchina a Deruta emerge la necessità di medicine, coperte e tensostrutture in vista dell'arrivo dei mesi freddi. La richiesta della comunità marocchina, la terza per dimensioni in Umbria, è quella di creare una rete di professionisti in grado di condividere le conoscenze sviluppate in regione in materia di ricostruzione.

Nel servizio di Giulia Bianconi, montato da Lorenzo Papi, l'intervista a Mustapha El Azzab, presidente associazione Comunità marocchina di Perugia.