Un'altra impresa per Marco Fratini

Ben 147 chilometri per nuotare intorno all'intero Lago di Garda senza fermarsi, l'obiettivo è promuovere una raccolta fondi per AISM. Marco Fratini è pronto ad annunciare Swim the Garda, l'impresa titanica che tenterà di realizzare a settembre nel Lago di Garda, il lago più grande d'Italia. Dopo i numerosi indizi forniti nel corso degli ultimi mesi, il medico e atleta umbro ufficializzerà i dettagli della prossima impresa che si è prefissato di realizzare con l'obiettivo di promuovere una raccolta fondi per AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Si inizierà alle ore 11.00 nella splendida Sala dei Trofei della celebre società sportiva, dove verranno spiegati i dettagli della nuova impresa del nuotatore dei record, già protagonista di numerose imprese, come la Morocco Swim Trek, la cinquanta ore e 95 km no stop nel Lago Trasimeno e la 100 km in piscina.

di Antonello Brughini, montaggio di Fabio Donati