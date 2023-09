La rivincita dei giovani

La Quintana non si ferma mai, non conosce flessioni. E' un frullatore di emozioni.

Se mancano i big (Innocenzi squalificato e Gubbini infortunato), al Campo de li Giochi ci sono i giovani che strappano applausi e fanno ben sperare, su tutti Tommaso Finestra, 22 anni, portacolori del rione Spada: il cavaliere di San Gemini non sbaglia una mossa, è super concentrato e consegna al gialloneri il Palio della Rivincita.

Il rione Spada del priore Riccardo Ricci non vinceva dal 2016. Un successo costruito con grande determinazione: Tommaso Finestra non si è mai smarrito e alla fine - per soli 7 centesimi - ha superato il più esperto Alessandro Candelori del Morlupo, che era stato sempre in testa.

"Una vittoria del gruppo e di tutto il mio staff. Una vittoria inaspettata", ha sottolineato il cavaliere di San Gemini, portato in trionfo dai suoi tifosi. Voto altissimo anche per un altro ragazzo, il debuttante Raul Spera del Pugilli, che realizza il miglior tempo assoluto (per di più nella terza tornata): 53 e 83.

Sentiremo parlare di Raul Spera. In una giornata sempre densa di palpitazioni, deludenti le prove di Lorenzo Melosso del Badia, Pierluigi Chicchini del Croce Bianca e dello stesso Candelori: per i rionali del Morlupo è stata una notte di grandi rimpanti.

Il servizio di Antonello Brughini, montaggio di Gabriele Liberati