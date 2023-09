A Pierantonio la campanella della speranza

Stamattina è suonata la campanella in molte scuole umbre che hanno scelto di anticipare l'inizio dell'anno scolastico previsto per il 13 settembre. Tra queste la primaria di Pierantonio, la frazione più colpita dal sisma del 9 marzo scorso, dove gli alunni della primaria hanno trovato due nuove aule. E' forte qui la voglia di normalità. Parola d'ordine speranza, ma anche l'auspicio di poter riaccogliere tutti gli studenti, anche quelli delle scuole medie. E alle Istituzioni superiori il Comune chiede di accelerare sul varo della normativa per la ricostruzione.

Nel servizio di Antonello Brughini, le interviste a Silvia Reali, Dirigente scolastico 1° Circolo Umbertide, e alla vicesindaco Annalisa Mierla.