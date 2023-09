Università per Stranieri sempre più sostenibile

Rimettere lo studente al centro dei luoghi e delle relazioni sociali. E’ il progetto dell'Università per Stranieri di Perugia che punta a rendere il campus -e parte della città di Perugia- sempre più green e sempre più vivibile. Si comincia con la donazione e la messa a dimora di un albero per ogni nuova matricola iscritta all'ateneo. Solo la punta dell'iceberg di un progetto più ampio che riguarda sostenibilità ambientale e resilienza urbana e che porterà alla riqualificazione del parco Santa Margherita.

Nel servizio di Alessandro Buscemi, montato da Valeria Giulianelli, le interviste a Maura Marchegiani, delegata per le politiche della sostenibilità dell'Università per Stranieri di Perugia, Stefania Tusini, delegata per le politiche di inclusione e Giuliano de Stefani, direttore generale