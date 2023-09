Lina's Rhapsody, viaggio musicale nella vita della regista

Quella musica che ha accompagnato la vita di Lina Wertmuller, la sua attività di regista; quella passione che ha trovato forma nelle oltre duecento canzoni scritte , alcune delle quali per la prima volta messe insieme per dare forma allo spettacolo Lina's Rhapsody, un viaggio insolito nel suo mondo. Al nipote Massimo tocca il compito di intrecciare musica e racconti, a Nicoletta Della Corte quello di dare voce a quei testi scritti per cinema e teatro.

L'appuntamento dell'Orvieto Festival della Piana del Cavaliere ha condotto così gli spettatori attraverso le collaborazioni del Wertmuller con compositori come Ennio Morricone, Nino Rota, Lilli Greco, Enzo Jannacci solo per citarne alcuni. Fino a comporre un ritratto inatteso della regista dagli occhiali bianchi.