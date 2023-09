Servizi educativi, numeri positivi

Lunedì 4 settembre riapriranno i servizi educativi del Comune di Perugia. I dati sulle iscrizioni, per quanto riguarda sia gli asili nido che le scuole materne, sono molto incoraggianti. Numeri a cui vanno aggiunti gli iscritti alle scuole materne statali. Per il futuro, si punta ad aggiungere ulteriori posti. In tutto questo, il Comune è oltre venti punti percentuali sopra all'obiettivo del 45%, fissato dall'Agenda Onu 2030, relativamente alle presenze nei nidi in rapporto alla popolazione infantile. Le iscrizioni a questa esperienza molto particolare saranno possibili a partire dall'8 settembre.

Nel servizio di Alessandro Catanzaro, l'intervista al vicesindaco di Perugia Gianluca Tuteri.