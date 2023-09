Brace position, a Perugia lo spettacolo targato Human Beings

In scena, nel Chiostro di Sant'Anna trasformato in un teatro all'aperto, Brace Position, il nuovo spettacolo del laboratorio teatrale interculturale Human Beings, diretto da Danilo Cremonte e promosso dall'associazione culturale "Smascherati!".

Il titolo dello spettacolo fa riferimento alla posizione che devono tenere i passeggeri di un'aereo prima dell'impatto nel caso di un atterraggio di emergenza. Brace Position rappresenta quindi una riflessione sull'esperienza collettiva e insieme intima che l'umanità sta vivendo nella situazione contemporanea, con un riferimento particolare alla crisi climatica.

Sul palco 14 attori/coautori provenienti da Paesi diversi e con diverse esperienze di vita. La rappresentazione è stata costruita attraverso l'elaborazione delle improvvisazioni nate nel corso del laboratorio, grazie all'interazione delle persone fra loro e con lo spazio circostante. In questo modo lo spazio diventa esso stesso protagonista della scena, dando vita a un'opera che non potrebbe esistere in un luogo diverso da quello in cui è stata creata.

Lo spettacolo, inserito nella rassegna del Comune di Perugia "Destate la notte", sarà ripetuto ogni sera fino a mercoledì, sempre a partire dalle 21.30.

Servizio di Alessandro Catanzaro con montaggio di Simone Pelliccia.