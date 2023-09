La terra dei bisonti

Il bisonte viene utilizzato interamente, dalla carni, alle corna, alla lana ed è stato fondamentale per il sostentamento delle popolazioni native d'America, per questo è considerato sacro. L'allevamento di Panicale è l'unico in Italia. Le carni del bisonte sono di altissima qualità: molto tenere e con poco colesterolo. Il prezzo è praticamente doppio rispetto a quello delle migliori carne bovine nostrane. I rappresentanti della nazione Lakota Sioux sono in questi giorni ospiti della città di Firenze, che dal 2021 celebra la giornata in ricordo degli indiani d'America e di tutte le Americhe. Un evento che potrebbe assumere rilievo nazionale e che sta già avendo ripercussioni negli Stati Uniti.

Servizio di Carlo Cianetti, con le interviste a Mo Brings Plenty, attore e leader dei Lakota, e di Massimiliano Gatti, allevatore.