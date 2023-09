Caro scuola, scatta la mobilitazione degli studenti

Comincia dal Liceo Galilei di Perugia la mobilitazione di Altra scuola, rete degli studenti medi dell'Umbria, lo slogan è eloquente: non ce lo possiamo permettere. Tra loro Francesco Palmiotto coordinatore regionale di Altra Scuola.

Gli studenti universi tari pagano l'abbonamento 60 euro, grazie al finanziamento delle Regione Umbria, ma non vale per quelli delle superiori. I fondi del bonus trasporto, previsto dal governo nazionale, sono di fatto esauriti. L'abbonamento per l'autobus a Perugia - valido per l'anno scolastico - costa 296 euro. Il trasporto extraurbano, a seconda delle fasce di percorrenza, può arrivare a 680 euro. Anche i libri aumentano, come ormai ogni anno. Si calcola che per le prime classi superiori, il costo medio sia lievitato da 338 auro a 360 euro.

Nel servizio di Carlo Cianetti, intervista a Francesco Palmiotto, coordinatore regionale “Altrascuola”. Montaggio di Valter Pasqualini.