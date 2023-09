Giochi senza barriere, quando lo sport è inclusione

Quando lo sport diventa inclusione e riesce ad abbattere le barriere. Perché al gioco, così come allo sport, tutti devono avere accesso, fragili e meno fragili. E' questo il tema della giornata organizzata dall'Associazione Rete per le Fragilità a Ponte Valleceppi. Giochi senza Barriere il nome dell'evento, una giornata di gioia, inclusione e scoperta delle potenzialità di ciascuno.

L'associazione Rete per le Fragilità, nata a Perugia lo scorso marzo con lo scopo di diffondere la conoscenza delle norme che regolano i diritti delle persone con fragilità, lavora in rete con enti pubblici e privati al fine di promuovere la creazione di ambienti inclusivi. Calcio, salto con i sacchi, tiro alla fune, passeggiate...oggi lo sport ha unito come dovrebbe fare ogni giorno.

Servizio di Simona Giampaoli, montaggio di Federico Fortunelli.