Spoleto, crisi del commercio in centro storico

Corso Mazzini è il simbolo di cosa sta succedendo. Cambiano volti e profili delle strade storiche del centro e cambiano le abitudini. In pochi ormai resistono, la lista si allunga: le chiusure superano di gran lunga le aperture di nuovi esercizi commerciali. Negozi che restano vuoti anche per anni in un mercato che fatica a reinventarsi. Per questo chi non molla ha bisogno di aiuto. La richiesta alle istituzioni arriva direttamente da Federmoda Umbria.

Nel servizio di Simona Giampaoli, l'intervista a Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria.