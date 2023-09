Diecimila persone attese da tutta Italia per la Spoleto-Norcia in mountain bike. La manifestazione, che festeggia i dieci anni di esistenza, riscuote sempre più successo ed è ormai diventata un volano importante per la promozione del territorio. Nel servizio le interviste a Luca Minestrini, presidente Spoleto-Norcia mtb, e a Paolo Martellini, responsabile FIPE Spoleto.

di Simona Giampaoli