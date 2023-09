Migranti, 18 comuni non bastano: "Serve rete diffusa per l'accoglienza"

Sono già 18 i comuni della Provincia di Perugia che hanno aderito all'invito del Prefetto Armando Gradone di mettere a disposizione alcuni spazi per l'accoglienza dei migranti. Ma non basta. A lanciare l'allarme nei giorni scorsi era stato il sindaco di Fratta Todina, Gianluca Coata: 120 migranti per un piccolo comune di 1.800 abitanti sono troppi. Ieri sera un incontro con altri sindaci del territorio, la Prefettura e l'Anci.

L'emergenza, secondo il primo cittadino, sta pesando troppo su pochissimi comuni come quello de lui amministrato. Da qui l'impegno del Presidente dell'Anci Umbria, Michele Toniaccini di avviare una rete regionale con l'ampliamento dei comuni disponibili ad aprire delle strutture. Lo stesso auspicio di Arci Solidarietà, che gestisce molte delle case di accoglienza: un numero di migranti in rapporto alla popolazione.

Nel servizio di Luca Ginetto, le interviste al sindaco di Fratta Todina Gianluca Coata e a Barbara Pilati di Arcisolidarietà. Montaggio di Francesco Battistelli.