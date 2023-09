Nonna Imelda, maestra per un giorno

Un sogno che si realizza brilla come gli occhi di nonna Imelda stamattina. Quando è entrata in classe, la sua classe per poche ore, all'istituto primo giorno di scuola all'Istituto San Francesco di Sales a Città di Castello. E lo ha fatto da maestra, come per 90 anni aveva sempre sognato. E' arrivata carica di regali e dolcezza perché la sua forza è sempre stata questa: non sprecare nemmeno un briciolo di quella gioia che una vita passata tra guerra e povertà aveva tentato di spegnere.

Non è mai facile e Imelda Starnini lo sa benissimo. A 90 anni si è rimessa a studiare e a giugno ha preso il diploma magistrale come il suo amato zio Eligio tanto desiderava. E ora - eccola - tra i bambini di quinta elementare a regalare sorrisi e baci, impartendo così la lezione più importante.

Il servizio di Antonella Marietti, montaggio Valeria Giulianelli