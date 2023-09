Olio d'oliva, quest'anno produzione dimezzata

Non a tutte le piante va così male, ma in generale di olive sui rami in Umbria se ne vedono poche. Quella che a luglio era solo una previsione ora sembra diventare realtà: secondo Coldiretti la produzione di olio crollerà di circa il 50% rispetto allo scorso anno. Il motivo, il clima impazzito. L'eccesso di pioggia ha ritardato o bloccato l'allegagione, cioè lo sviluppo dei frutti, che oggi significa raccolto dimezzato, anche se di qualità.

Per chiedere aiuti economici per sostenere le aziende, Coldiretti ha avanzato la richiesta di riconoscimento di calamità naturale alla Regione. Non solo per il settore dell'olio ma anche per i produttori di vino e di cereali. Qui a luglio è finita la raccolta di orzo e grano: scarsa rispetto all'anno scorso sempre a causa delle piogge primaverili. Gli allagamenti hanno compromesso le spighe. Un problema che va ad aggiungersi a quello del prezzo dei cereali, diminuito rispetto allo scorso anno, mentre tutti i costi di gestione, con l'inflazione, sono rimasti alti.

Nel servizio di Elisa Marioni, montaggio di , le interviste a Giulio Mannelli, Vicepresidente Coldiretti Perugia e a Giuliano Sfacia, imprenditore cerealicolo