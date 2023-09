La cura della Terra

Preservare la Terra e le sue risorse prima di arrivare a quel punto di non ritorno. Un invito troppo spesso ignorato, che vale di più se viene da chi ha trascorso nello spazio oltre 300 giorni e il pianeta lo ha osservato da un'altra prospettiva. Paolo Nespoli, ex astronauta dell'Esa, è stato ospite di Afrile, frazione folignate che nel fine settimana ha celebrato la giornata internazionale dell'aria pulita con incontri e approfondimenti sull'ambiente. Suo l'intervento più atteso di una serie di analisi sulla qualità dell'aria, gli effetti dell'inquinamento atmosferico e l'importanza del verde cittadino e dei boschi. Sullo sfondo della due giorni, l'importanza delle aree montane per l'acqua e per l'aria. Non a caso gli organizzatori, la Comunanza agraria e l'Assemblea della montagna, con Legambiente e il Laboratorio di scienze sperimentali, hanno scelto come luogo di riflessione Afrile, con le sue verdi distese, dove la mano dell'uomo non è arrivata.

Servizio di Elisa Marioni