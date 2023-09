Orvieto Festival, si alza il sipario

Danza e musica sono una sola cosa. Lo pensa e lo porta su palco Alessandro Quarta, violinista e compositore dalle mille anime, che spazia tra classico e rock. Ad accompagnarlo, un pianoforte e un quintetto d'archi. è Danzando nel bosco, spettacolo che ha aperto l'Orvieto Festival della piana del cavaliere. Evento in collaborazione con l'Umbria Green Festival. Gli spettacoli andranno avanti fino a domenica 17 settembre al teatro Mancinelli di Orvieto. Il tema di quest'anno è "residenza sulla terra", in omaggio a Pablo Neruda, per ragionare sull'ambiente e sull'arte. Tra gli scopi del festival, che vedrà tra i suoi protagonisti anche la Japan National Orchestra, portare la grande musica classica fuori dalle grandi città e farlo attraverso giovani strumentisti.

Servizio di Elisa Marioni, con le interviste ad Alessandro Quarta, Anna Leonardi, direttrice artistica del festiva, e Stefano Calimani, presidente del festiva.