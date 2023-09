Sostegno alle famiglie dei ragazzi diabetici

Da oltre 40 anni l'associazione Agd assiste i genitori di bambini e ragazzi con diabete di tipo 1. In virtù di una convenzione con l'ospedale di Perugia, organizza per esempio campi di educazione sanitaria con partecipanti anche da fuori Regione. La convenzione, però, è scaduta il 31 dicembre dello scorso anno, è stata rifinanziata dalla Regione ma mai rinnovata. Il mancato rinnovo ha bloccato anche l'impiego di due medici, un nutrizionista e uno psicologo, che, pagati da Agd, sopperivano alle carenze di organico del centro regionale di diabetologia pediatrica. "Esistono anche altre associazioni - replica il direttore dell'azienda ospedaliera - promettendo a breve la pubblicazione di un bando. Nel frattempo Adg prosegue la sua attività grazie a professionisti di altre strutture ospedaliere, e autofinanzia altre iniziative, come una tre giorni ad Assisi.

Servizio di Riccardo Milletti, con le interviste a Enrico Piano, presidente Adg, Giuseppe De Filippis, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, e Cristina Cucchiarelli, dell'associazione Adg.