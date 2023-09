Ast, i sindacati annunciano la mobilitazione dei lavoratori

Due mesi fa e dopo un anno di trattative come annunciato dallo stesso gruppo Arvedi, la firma sull'accordo di programma per la Acciai Speciali Terni sembrava quasi cosa fatta. Ad oggi, invece, il tavolo ministeriale non è stato più convocato e sull'accordo è calato il silenzio di istituzioni e proprietà.

Uno stallo inaccettabile secondo il sindacato che annuncia la mobilitazione dei lavoratori Ast. Un rebus ad oggi è anche la gestione delle scorie dell'acciaieria. Sul tavolo della Regione il Comune di Terni non ha posto nessuna ipotesi di delocalizzazione della discarica Ast di Vocabolo valle, dice il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Thomas De Luca che ha interrogato sul tema l'assessore all'ambiente Morroni.

Nel servizio di Riccardo Milletti le interviste a Claudio Cipolla, Segretario Generale Cgil Terni, e a Thomas De Luca, Consigliere regionale Movimento 5 Stelle