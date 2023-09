Profughi in arrivo

I migranti accolti in regione sono 2800 ma il numero è in continuo aggiornamento e le 114 strutture adibite a centri di accoglienza straordinaria, di fatto, sono al completo. Ecco perché la prefettura sta lavorando per allestire, in tempi brevi, altri 300 posti: si guarda a strutture ricettive e appartamenti liberi.

Nel servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Francesco Saito, l'intervista al prefetto di Perugia Armando Gradone