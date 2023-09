Sanità, tagli alla spesa per 28 milioni entro fine anno

Ventotto milioni di euro da risparmiare entro la fine dell'anno tagliando la spesa sanitaria. La giunta regionale ha approvato l'aggiornamento del piano di efficientamento del sistema sanitario umbro. Documento varato lo scorso ottobre che prevedeva già, in linea con il piano sanitario ancora in approvazione, la riorganizzazione delle attività ospedaliere, la riduzione della spesa farmaceutica e del numero di distretti sanitari. Ora però l'assessore alla sanità Luca Coletto chiede ai direttori delle due Usl e delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni, di risparmiare ulteriori 28 milioni. In percentuale si tratta di una sforbiciata di circa l'1,5 percento del bilancio della sanità umbra: un miliardo e 900 milioni lo scorso anno.

Il taglio più rilevante, 8 milioni viene ordinato su consulenze, collaborazioni esterne e lavoro interinale, 7 milioni dovranno essere risparmiati sugli acquisti diretti e 4 sull'acquisto di dispositivi medici. Ancora 3,4 milioni sulla spesa per servizi non sanitari. Anche i costi di manutenzione dovranno essere ridotti di lamno un milione e 700mila euro. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere viene richiesto di produrre, entro pochi giorni, un piano per centrare gli obiettivi.

Servizio di Riccardo Milletti, montaggio di Francesco Battistelli.