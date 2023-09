A Campello il campionato italiano quad

Il rombo delle quattro ruote, il fango del motocross e un'adrenalina da far invidia ai più esaltanti eventi motoristici. Questi i principali ingredienti di una delle discipline più spettacolari del motor sport, il quad. Da quattro anni ormai uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale - le tappe conclusive del campionato italiano - si tengono in Umbria, per l'esattezza a Campello sul Clitunno: tre giorni di grandi emozioni con i migliori interpreti della disciplina a darsi battaglia. Tra questi anche il pilota di casa Andrea Mariotti, reduce dall'esibizione in sella a un quad sul circuito di Misano in occasione del recente mondiale di Motogp, che ha conquistato il tricolore amatori. Per quanto riguarda invece il titolo assoluto a trionfare è stato il bergamasco Lorenzo Bartolozzo. In gara anche la categoria pulcini, due atleti in totale, uno dei quali, Daniele Paoloni, è umbro e fa parte proprio del Motoclub organizzatore.

Nel servizio di Luca Pisinicca, montato da Simone Pelliccia, le interviste ad Andrea Mariotti e Daniele Paoloni, del Motoclub Campello sul Clitunno