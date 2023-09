Perugia e Gubbio, due pari dal sapore diverso

Due pareggi dal sapore diverso quelli ottenuti alla prima giornata di Lega Pro da Perugia e Gubbio. Per i grifoni esordio lontano dal Curi, sul campo della Lucchese, dove si è ottenuto un buon punto pareggiando 0-0. Parte in casa invece il campionato del Gubbio, che al Barbetti ha incontrato il neopromosso Pineto. Male all'inizio, poi gli eugubini vanno in vantaggio ma si fanno raggiungere.

Nel servizio di Luca Pisinicca le interviste a Baldini, De Simone e agli altri protagonisti.