Ternana beffata a Como

Sconfitta cocente, di quelle particolarmente difficili da digerire. La Ternana si fa rimontare nel finale dopo aver dominato per lunghi tratti la sfida del Sinigaglia e torna a casa a mani vuote. Il Como di Longo nel primo tempo è tutto in questo tentativo di Cutrone, che incrocia di poco a lato. Per il resto è solo Ternana, che alla mezzora si vede annullare dal var (presunto tocco con un braccio di Favilli) il vantaggio firmato Luperini sul cross di Corrado. E nel finale ghiotta chance per Diakitè che da ottima posizione non inquadra lo specchio. Si ricomincia con lo stesso leit motiv e questa volta il Como deve ringraziare il palo sulla conclusione ravvicinata di Casasola ben imbeccato dal solito Corrado. Le Fere meriterebbero il vantaggio e i frutti la squadra di Lucarelli li raccoglie alla mezzora, quando Raimondo s'inserisce alla perfezione sul filtrante di Pittia, toccando la sfera quanto basta per ingannare sempre. Seconda rete in campionato per il giovane attaccante rossoverde. La partita è totalmente nelle mani di Falletti e soci, ma uno svarione difensivo al 38esimo permette al Como di riacciuffare il risultato: cross morbido dalla destra e Odenthal tutto solo a centro aerea corregge di testa nel sacco. 1-1 ma la beffa deve ancora arrivare. Minuto 95. Altra lettura sbagliata della retroguardia ternana, ancora il difensore olandese indisturbato riceve e gira alle spalle di Iannarilli. Il Sinigaglia esplode. Per la Ternana è la quarta sconfitta nelle prime cinque giornate.

Il servizio di Luca Pisinicca, montaggio di Francesco Saito