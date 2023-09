In campo Perugia e Gubbio

Si comincia. Giù il sipario anche sulla serie C, con Perugia e Gubbio subito in campo. Per i grifoni, che paradossalmente hanno conosciuto la propria categoria solo pochi giorni fa (dopo la sentenza del Consiglio di stato), l'esordio è lontano dal Curi, sul campo della Lucchese, dove - al di la del valore dell'avversario - sarà necessario calarsi con la giusta mentalità. Esclusi dalle convocazioni i giocatori in uscita (il mercato biancorosso usufruirà di una proroga fino all'8 settembre), forse subito in campo l'ultimo arrivato Acella nel trio di centrocampo, mentre a costituire il tridente d'attacco potrebbero essere tutti volti noti: Lisi Di Serio e Matos. Parte in casa invece il campionato del Gubbio, che al Barbetti riceve il neopromosso Pineto. Per i rossoblù qualche defezione di troppo, a cominciare dagli squalificati Portanova e Bontà, oltre a mister Braglia - al suo posto il vice De Simone - ma dopo i buoni risultati della scorsa stagione anche la consapevolezza di poter dare fastidio alle grandi favorite del girone. Nel servizio le interviste a Francesco Baldini, allenatore del Perugia, e a Domenico De Simone, vice allenatore del Gubbio.

di Luca Pisinicca, montaggio di Simone Pelliccia