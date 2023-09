Ternana a caccia della vittoria

Silenzio e concentrazione: in casa Ternana, alla vigilia del quarto appuntamento di campionato - alle 18.30 al Liberati contro il Bari - la parola passa al direttore sportivo Stefano Capozzucca, che oltre a parlare del mercato appena concluso (ma resta aperta la possibilità di fare operazioni con alcune squadre che usufruiscono di una proroga) chiarisce la posizione del tecnico, che non è assolutamente in discussione, e guarda con fiducia, viste le prestazioni (finora non corrisposte dai risultati) al futuro. E il futuro immediato si chiama Bari, avversario di valore, ma muovere la classifica (zero punti in tre partite) per i rossosverdi è una priorità assoluta. Formazionie. 3-5-1-1. Sull'esterno dovrebbe tornare titolare Corrado, Per l'attacco, con Falletti a supporto, il favorito è il giovanissimo Raimondo.

Servizio di Luca Pisinicca