Apnea, ancora un record del mondo per il ternano Fabrizio Pagani

Ancora un record del mondo di apnea per l’atleta paralimpico ternano Fabrizio Pagani. Nell'ambito della 18esima edizione dei Giochi del Mare, a Ischia, Pagani, già detentore di diversi record, ha stabilito con 41,4 metri in 1’53 il primato in assetto variabile con pinne. Anche l'altro atleta paralimpico Alessandro Cianfoni poco dopo ha stabilito il primato mondiale di apnea in assetto costante senza pinne, con 26,50 metri in 1,32 minuti.

Nel servizio di Alessandro Di Liegro la voce di Pagani e Cianfoni.