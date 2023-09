Schianto mortale a Montoro

La coppia di coniugi stava andando a deporre un fiore ai propri cari. All'uscita di una curva, prima del rettilineo che porta al cimitero, ha visto piombarsi addosso un'utilitaria. Nello scontro la moglie, che viaggiava come passeggera sulla vecchia Cinquecento, è morta per le ferite riportate, mentre il marito che era alla guida è in prognosi riservata. L'incidente è accaduto sabato mattina, dopo le 10, lungo la strada di Montoro, nel territorio comunale di Narni. La vittima, Ivana Quondam, casalinga, aveva 76 anni. I medici adesso stanno facendo il possibile per salvare il suo compagno di una vita, Bruno Nori, 80 anni, ex dipendente Alcantara, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Terni. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Narni, sarebbe stato il conducente dell'altra vettura, un diciannovenne neopatentato, a sbandare verso la corsia opposta. Il ragazzo era diretto a Roma: è stato sottoposto ai test su alcol e droga, ma il primo riscontro ha dato esito negativo. Solo contusioni per lui, e per gli altri due giovani a bordo della sua Citroen. Sarà indagato, come atto dovuto, a sua stessa garanzia, per omicidio stradale. Per il funerale di Ivana, che oltre al marito lascia i figli Katiuscia e Andrea e i nipoti, si dovrà attendere il nullaosta della procura di Terni. La comunità montorese si è stretta attorno al dolore della famiglia. Cordoglio anche in Comune a Narni: la vittima era parente della vicesindaca Alessia Quondam.

Poche ore prima, lungo la vecchia Flaminia, a Campello sul Clitunno, un pensionato di 87 anni, Raniero Benedetti, storico ristoratore della zona, aveva perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada.

Il servizio di Andrea Rossini, montato da Lorenzo Papi