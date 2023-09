Danno erariale. Sotto inchiesta due ex dirigenti del Ciuffelli di Todi

Un'inchiesta penale e un maxisequestro conservativo disposto dalla Corte dei conti per il valore di 1 milione e 167mila euro ai danni dell'ex dirigente scolastico dell'istituto agrario Ciuffelli di Todi, indagato per falso, e dell'ex direttore dei servizi generali. E' il risultato dell'inchiesta condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Perugia e finita sul tavolo della sezione Giurisdizionale della Corte dei conti che ha disposto il sequestro di terreni, immobili, conti correnti e fondi di investimento a carico dei due ex dirigenti dell'istituto per il danno erariale procurato al ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca attestando un numero "gonfiato" di studenti convittori e semiconvittori costringendo così il Miur all'assunzione di un numero maggiore di educatori. Gli accertamenti, disposti dopo la presentazione di un esposto anonimo, inizierebbero nel 2014 quando l'ex dirigente scolastico avrebbe chiesto alla Provincia nuovi spazi alberghieri visto l'aumento del numero delle iscrizioni al Ciuffelli. Ottenuta una nuova sede per il convitto femminile a partire dal 2015, individuata presso l'Opera pia Istituto Artigianelli Crispolti, l'uomo avrebbe poi comunicato al Miur partire dall'anno scolastico 2016/2017 e fino a quello 2021/2022, ultimo della sua direzione, un numero maggiore di studenti convittori e semiconvittori rispetto a quello effettivo inducendo così il ministero di viale Trastevere a sostenere maggiori spese per gli stipendi degli educatori assunti per far fronte ai numeri "gonfiati". "Numerose ipotesi di falso" scrive la Corte dei conti, per le quali l'ex dirigente scolastico è anche indagato dalla Procura di Perugia, che ha già comunicato la chiusura delle indagini. All'ex direttrice dei servizi generali del Ciuffelli, invece, la Procura della Corte dei conti contesta di aver omesso i doverosi controlli nei confronti dell'operato del dirigente.

il servizio di Massimo Solani, montaggio di Francesco Battistelli