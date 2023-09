Rischia la radiazione dalla magistratura Ernesto Anastasio, il giudice poeta sospeso dal Csm

Ha già riconsegnato parte dei fascicoli che aveva a casa Ernesto Anastasio, il giudice del tribunale di Sorveglianza di Perugia sospeso e collocato fuori ruolo in via cautelare dalla Commissione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura per "reiterati, gravi ed ingiustificati ritardi nel compimento di atti relativi all'esercizio delle proprie funzioni". 858 soltanto nell'ultimo anno i fascicoli trattati con ritardo ed evidenziati dal Csm, che parla di "fatti che hanno inciso molto negativamente sulla funzionalità dell'ufficio" e creato "grandi difficoltà nella gestione del rapporto con i detenuti", sfociate in clamorose manifestazioni di protesta.

Secondo la Disciplinare di Palazzo dei Marescialli, Anastasio è "un magistrato che sostanzialmente rifiuta il lavoro gettando discredito sull'intera amministrazione giudiziaria", come dimostrano i comportamenti tenuti lungo tutto un decennio da quando prestava servizio al tribunale di Torre Annunziata, prima, in quello di Santa Maria Capua Vetere, poi, e infine a Perugia. Omissioni per le quali già una volta era stato sanzionato con la censura da parte del Csm e che, secondo la Disciplinare, portano ad escludere che un nuovo trasferimento possa assicurare lo svolgimento delle funzioni con la credibilità professionale e il prestigio necessario". Per questo, dopo la sospensione cautelare, nel procedimento disciplinare che si aprirà a novembre, Anastasio rischia fino alla radiazione dalla magistratura.

Nel servizio di Massimo Solani, montaggio di Valeria Giulianelli, la voce di Ernesto Anastasio, Magistrato Tribunale di Sorveglianza di Perugia , e l'intervista ad Antonio Minchella, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia