Violenza sessuale, una nuova condanna

"Ricordati quello che ti ho detto, o con me o...". Non erano bastate le botte e la violenza sessuale. Quell'uomo che dopo una storia d'amore durata poco più di un anno e finita come finiscono tante, l'aveva stuprata e umiliata non si rassegnava a saperla libera di ricostruirsi una vita con un'altra persona e con un messaggio sul cellulare l'aveva avvertita di cosa la attendeva. C'è finito anche quell'sms nel fascicolo del processo che ieri ha portato alla condanna a sei anni di carcere dell'uomo, un sessantenne di Castiglione del Lago, che la seconda sezione penale del tribunale di Perugia ha riconosciuto colpevole di violenza sessuale e sequestro di persona. I fatti risalgono alla notte del 27 marzo 2014 quando l'uomo, un ex collaboratore scolastico, si presenta sotto casa della donna, ai tempi quarantacinquenne, con la quale ha avuto una relazione durata poco più di un anno e finita da sei mesi. Sono settimane che la tempesta di chiamate e messaggi ma lei, assistita dall'avvocato Franco Bizzarri, non può sapere cosa la attende. Lui la aggredisce, la colpisce con violenza e la trascina in macchina per portarla poi in una zona isolata sulle rive del Lago. In auto la costringe a spogliarsi, perché vuole assicurarsi che lei non abbia avuto rapporti con altri uomini, poi la colpisce di nuovo e infine la costringe ad un rapporto sessuale. Che lei racconterà soltanto poche ore dopo ai medici del reparto di ginecologia dell'ospedale di Perugia e ai carabinieri, mostrando i messaggi che il suo ex continua ad inviarle. Timide scuse, e poi ancora minacce più o meno velate. Per questo l'uomo, inizialmente indagato anche per stalking, nel 2014 è stato anche arrestato e per qualche settimana è rimasto agli arresti domiciliari, sostituiti poi dal divieto di avvicinamento alla donna. Poi la sentenza e la condanna per violenza sessuale e sequestro di persona. Prescritta, invece, l'accusa di lesioni.

Servizio di Massimo Solani, montato da Valeria Giulianelli.