Una Domenica bestiale tra i filari di Montefalco

Tra i filari del vigneto Caprai di Montefalco la musica inconfondibile di uno dei più originali cantautori italiani. Da Domenica bestiale, il primo grande successo del 1982 a Ti ricordo ancora, Tienimi dentro te, e altri brani diventati dei classici della musica italiana, con Fabio Concato si è chiusa l'estate errante di Suoni Controvento. Un itinerario che ha abbracciato l'intera regione, toccando 21 comuni da nord a sud fra montagne, piazze, antichi palazzi, parchi archeologici, castelli e rocche.

Artisti italiani e stranieri famosissimi al grande pubblico come Eugenio Finardi, Carmen Consoli o Goran Bregovich accanto a nomi per intenditori che tuttavia hanno registrato il sold out. Come il concerto al tramonto di Daniel Norgren, con la chitarra sul passo montano sopra Castelluccio dopo l'enorme successo del film Le Otto Montagne, per il quale ha composto la colonna sonora. Oltre 40 appuntamenti fra suoni e geografia in trenta luoghi magici del cuore verde d'Italia, finendo in vigna per brindare ad una estate in musica che si vorrebbe non finisse mai.

Servizio di Monica Tasciotti,