Il museo inclusivo

Coinvolgere anche chi non può recarsi in un museo o incontra qualche difficoltà nel godere di un'opera d'arte. Nasce così, grazie ad un finanziamento ministeriale, il nuovo progetto della Galleria Nazionale dell'Umbria per garantire una fruizione ampliata del suo patrimonio artistico, agevolando l'accesso alla collezione e l'interazione con la sua proposta culturale creando nuove forme di inclusività. Una convenzione, della durata di due anni, che vede firmatari il museo del capoluogo e il Comitato per la Vita Daniele Chianelli di Perugia, per coinvolgere anche i piccoli pazienti ematologici e onco-ematologici della struttura residenziale della onlus e le loro famiglie. Perché un malato non è la sua malattia, ma una persona che fa progetti per il futuro, si apre a nuove esperienze, all'arte, alla cultura. E un primo laboratorio svolto dagli ospiti del Residence Daniele Chianelli è stato già portato a termine in occasione della mostra “Il meglio maestro d'Italia” dedicata al Perugino, lo scorso maggio. Ora questa collaborazione di lungo respiro che la Galleria nazionale ha in animo di applicare in altri campi.

Servizio di Monica Tasciotti