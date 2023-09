Troppi tagli, centri dai salute mentale in crisi

L'allarme è stato lanciato gli scorsi mesi da alcune associazioni che si occupano di salute mentale, come Liberi di essere. A fronte di una richiesta crescente di supporto psichiatrico e psicologico, si riducono le capacità di intervento, soprattutto sul territorio, erogate dai centri dai salute mentale. Come spiega Marco Grignani, direttore del dipartimento di salute mentale della Usl Umbria 1.

Se n'è parlato a Perugia nell'iniziativa organizzata dalla Fp Cgil, dal titolo "Rimettiamo al centro la salute mentale". I tagli che, a partire dal 2009, hanno interessato la sanità pubblica, non hanno risparmiato il settore che si occupa delle malattie della psiche. Rendendo sempre più difficile la prevenzione e costringendo gli addetti ad utilizzare le risorse residue per fronteggiare l'emergenza.

Laddove il servizio sanitario pubblico non riesce ad arrivare, per mancanza di personale e risorse, si aprono le porte alle strutture private. Basti considerare che uno psichiatra di un centro di salute mentale, può arrivare ad avere in carico anche 200 pazienti.

Nel servizio di Dario Tomassini, le interviste a Grignani e ad Andrea Filippi, segretario nazionale della Fp Cgil Medici. Montaggio di Giorgio Belli.