Prosciolto il sindaco di Passignano sul Trasimeno

Prosciolto perché gli elementi di prova raccolti durante le indagini dalla Guardia di finanza sono stati ritenuti insufficienti a sostenere l'accusa in giudizio. Il gup del tribunale di Perugia, Margherita Amodeo, al termine dell'udienza preliminare, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti del sindaco di Passignano sul Trasimeno, Sandro Pasquali. La procura di Perugia aveva chiesto il rinvio a giudizio per truffa aggravata nei confronti del Comune. La vicenda, nata da un esposto anonimo presentato da un dipendente della Regione, risale al 2020. La contestazione, nei confronti di Pasquali, era di aver iniziato un rapporto di lavoro fittizio, come collaboratore del gruppo regionale del Partito democratico, al solo scopo di andare in aspettativa (non retribuita) per incassare i contributi previdenziali. Il tutto mentre ricopriva già la carica di sindaco. Quattrocento euro al mese di contributi pensionistici, versati per un anno e mezzo dal Comune, secondo l'accusa, e percepiti in modo indebito dal primo cittadino. Pasquali - difeso dall'avvocato Nicola Cittadini - si è sempre dichiarato innocente ribadendo che già dal 2012 aveva iniziato a lavorare, con contratti a termine, per il gruppo regionale del Pd. E di aver chiesto l'aspettativa, nel 2020, al solo scopo di poter svolgere a tempo pieno le funzioni di sindaco. Ora ci sono 30 giorni per la pubblicazione delle motivazioni. Poi la procura, oggi rappresentata dal Raffaele Cantone e Tullio Cicoria, deciderà se impugnare la sentenza.

Nel servizio di Dario Tomassini, montato da Simone Pelliccia, l'intervista a Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno.