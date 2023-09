Emergenza abitativa, l'Udu denuncia: "mancano gli alloggi, in 300 sono fuori"

Con l'anno universitario alle porte le criticità sono due: gli alloggi ei trasporti. Il 5 settembre è scaduto il tempo per le domande per gli alloggi Adisu, che sono risultate superiori alle necessità, anche se devono ancora essere scremate rispetto all'idoneità dei richiedenti.

Per il 2023-24 gli alloggi disponibili sono cresciuti da 700 a 1032. A breve saranno inaugurati alloggi presso la facoltà di agraria, che saranno ulteriormente aumentati in futuro, e a metà ottobre sarà pronta anche la struttura dell'Ottagono. Dall'Adisu quindi ricordano l'incremento notevole dei posti e la trasparenza nei criteri di assegnazione, aggiungendo che quando ci saranno cifre esatte, si farà il possibile per affrontare le eventuali carenze, anche con contributi straordinari per gli eventuali idonei per cui non ci fosse disponibilità.

Altro tema il costo del trasporto pubblico per gli studenti.

Ne abbiamo parlato con Nicholas Radicchi dell'Udu.

