Ciclista investito: trasportato in ospedale in codice rosso

Incidente a Perugia in via della Pallotta. Un ciclista è stato investito da un'auto per cause ancora in corso di accertamento. L'uomo, 46 anni, è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice rosso. Ha riportato un trauma facciale e un polso fratturato ma non è in pericolo di vita. Sul posto dell'impatto è intervenuta la polizia locale che ha eseguito i rilievi.