Nuovo test per la Bartoccini Fortinfissi in vista dell'inizio del campionato

Nel nuovo roster delle Black Angels spazio anche ad una perugina, per la precisione di San Martino in Campo. E' Alessia Lillacci, che lo scorso anno giocava in B1 a Trevi e ora invece è il secondo libero - alle spalle dell'esperta Sirressi - della Bartoccini Fortinfissi. La squadra in queste settimane sta lavorando sodo per trovare la giusta amalgama in vista dell'inizio della stagione. Dal primo e unico test casalingo, giocato qualche giorno fa contro San Giovanni in Marignano, sono emersi spunti interessanti.

In attesa del via nel pomeriggio nuovo test ma questa volta sul campo di Grottaferrata - crescono entusiasmo e curiosità. E tra le sostenitrici più presenti - nonostante non giochi e non viva più nel capoluogo umbro - ce n'è una davvero speciale…

Nel servizio di Luca Pisinicca le voci di Alessia Lillacci, dell'allenatore Andrea Giovi, della centrale Princess Atamah centrale, del presidente Antonio Bartoccini e anche quella dell'ex schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Claudia P.rovaroni. Montaggio di Sergio Gisti.