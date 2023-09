La nuova "Treofan": presentazione ufficiale negli stabilimenti ternani

Entra a passo deciso nella sua nuova fabbrica Michael Yanovsky, amministratore delegato di Visopack che inizia la sua avventura ternana avendo acquisito la Treofan. E incontra autorità, sindacati e lavoratori, tutti riuniti nello stabilimento ad ascoltare. Promette di andare a presentare il piano industriale anche in capo al mondo. Determinazione ed entusiasmo.

Per i sindacati è stato raggiunto un traguardo importante. Intanto i nuovi proprietari annunciano la produzione di una nuova pellicola per avvolgere snack e sigarette.



Nel servizio di Gabriele Salari l'approfondimento con le interviste a Donatella Tesei presidente Regione Umbria, Fausta Bergamotto sottosegretaria Ministero imprese, Sergio Cardinali Dipartimento Attività industriali Cgil nazionale, Lorenzo Zoli Femca Cisl nazionale e Michael Yanovsky amministratore delegato di Visopack