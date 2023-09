Il caso del "giudice poeta": l'udienza davanti alla sezione disciplinare del Csm

E' attesa ad ore la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti di Ernesto Anastasio, il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Perugia incolpato davanti alla commissione disciplinare di Palazzo dei Marescialli per non aver depositato circa 800 sentenze. Al Consiglio Superiore della Magistratura, dove nei confronti del giudice sono stati aperti diversi procedimenti poi confluiti in un unico fascicolo, la disciplinare si è occupata di Anastasio nell'udienza svolta martedì quando è stata esaminata la richiesta, presentata dalla procura generale della Cassazione, di una sospensione cautelare del magistrato campano in servizio a Perugia.

Il giudice poeta, come è stato ribattezzato Anastasio, si era già contraddistinto per ritardi e omissioni anche durante il suo lavoro al tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere. Comportamenti per i quali è stato indagato dalla procura di Roma, competente sul foro campano, dopo un esposto presentato da un avvocato.

Ma le negligenze di Anastasio, peraltro ammesse dallo stesso giudice 59enne entrato in magistratura nel 1999, son proseguite anche dopo il trasferimento all'ufficio di Sorveglianza di Perugia dove i fascicoli si sono accumulati sulla sua scrivania per mesi.

Molti gli addebiti mossi ad Anastasio: detenuti costretti a restare in carcere non avendo ricevuto risposta alle richieste di permessi presentati anche per motivi familiari molto seri. Addirittura casi di persone rimaste in libertà nonostante la richiesta di aggravamento delle misure di sicurezza dopo violazioni segnalate dalle forze dell'ordine. Ritardi e mancanze che hanno costretto, li uffici di via Baglioni diretti dal presidente sono stati costretti a riorganizzarsi per smaltire il lavoro rimasto inevaso. In attesa della decisione cautelare, il caso di Anastasio sarà esaminato nel merito dal Csm in una udienza fissata per il 9 novembre.

