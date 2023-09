Aiuti per il Marocco. La carovana umanitaria dell'associazione Lampeggiante Blu

Viveri, indumenti, medicinali e beni di prima necessità. E' lunga la lista del materiale che i volontari di Lampeggiante Blu stanno preparando per la carovana umanitaria che li porterà sui monti dell'Atlante Marocchino, là dove sono stati già otto anni fa regalando persino un'ambulanza all'unico centro dialisi della zona e dove ora vogliono tornare per aiutare chi ha perso tutto con il terremoto. L'obbiettivo è mettere insieme almeno tre camion di aiuti, imbarcarsi a Genova e raggiungere Tangeri via Barcellona e poi arrampicarsi sulle montagne marocchine dove il sisma ha colpito più duro e i soccorsi faticano ad arrivare.

Il materiale in queste ore sta arrivando dai soci di tutta Italia e ci sono persino due agenti della polizia municipale che si sono offerti di fare da autisti della carovana. Ma c'è bisogno di donazioni e di altra solidarietà: per raccogliere i beni necessari e per mettere insieme le risorse necessarie a coprire le spese di un viaggio lungo e costoso, fra biglietti per il traghetto e costi del carburante.

Nel servizio di Massimo Solani l'intervista a Luigi Altavilla, Presidente di Lampeggiante Blu.