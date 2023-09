Istituita la Giornata del rispetto in ricordo di Willy Monteiro

Tre anni fa il giovane Willy Monteiro veniva ucciso a calci e pugni. Nel suo ricordo, la Camera ha approvato l'emendamento alla legge contro il bullismo che istituisce la giornata del rispetto. Un'idea partita anni fa da Foligno, con l'associazione "Nel nome del rispetto", che a questo scopo aveva lanciato una raccolta firme approdata poi in Parlamento. La giornata ricorrerà il 20 gennaio, data di nascita di Willy e sarà occasione per riflettere, anche nelle scuole, su come combattere alla radice bullismo e violenza, fisica e psicologica. Una missione a cui l'associazione umbra si dedica da anni. All'ultimo progetto/concorso per la promozione della cultura del rispetto hanno partecipato 10mila studenti che hanno inviato i propri elaborati da 17 regioni d'Italia.

Nel servizio di Elisa Marioni l'intervista a MARIA CRISTINA ZENOBI, presidente dell'associazione "Nel nome del rispetto". Montaggio di Paolo Canestri