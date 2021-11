Torna il Marché Vert Noël

Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, la tredicesima edizione si sdoppia e riparte da uno dei simboli della Città: l'Arco d'Augusto. Nove sono gli chalets allestiti nella Piazza che daranno il benvenuto ai turisti. Gli altri 31, per un totale di 40, ritrovano il loro spazio originario nello scenario del Teatro Romano.

Animazioni, atelier en plein air, prodotti enogastronomici e artigianali saranno l'anima di questo piccolo villaggio alpino, senza dimenticare l'incertezza che ancora permane a livello sanitario.

L'ingresso sarà consentito ai possessori di green pass con controlli, visti i numeri previsti, a campione.

In caso di maggior afflusso, il monitoraggio continuo, permetterà di comunicare istantaneamente l'utilizzo delle mascherine.

L'apertura è prevista per sabato 20 novembre, con la cerimonia di inaugurazione che si terrà venerdì 19, nel tardo pomeriggio. Chiusura fissata per il 6 gennaio.