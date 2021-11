Baccega lascia Pour l'Autonomie

Mauro Baccega, Marco Carrel e Augusto Rollandin

Il consigliere regionale Mauro Baccega ha lasciato il gruppo Pour l'Autonomie. La scelta non è stata presa bene dai suoi due ex compagni di gruppo, Marco Carrel e Augusto Rollandin, che in una nota denunciano "una politica giocata sul trasformismo".



Accusa di trasformismo respinta dallo stesso Baccega in una lunga nota dal titolo "la questione è politica". Per Baccega il movimento di Pour l'Autonomie ormai è tutto fuorché un movimento "in quanto è stantio e collocato in un angolo". Irrilevante dunque dal punto di vista politico: "spesso siamo a rimorchio della Lega decisamente più propositiva".



La goccia che ha fatto traboccare il vaso è la decisione presa dal gruppo di uscire dal Consiglio e di non votare le leggi di finanziamento alle imprese. Per Baccega sarebbe invece importante "cominciare ad essere protagonisti di un'azione politica che ci collochi al centro di un progetto nuovo e di Centro".



Baccega confluirà, al momento, nel gruppo misto "e evidentemente all'opposizione" sottolinea per stoppare facili dietrologie, ma l'obiettivo è più ambizioso: "raggruppare altre forze di Centro, guardando anche a partiti nazionali che hanno una storia federalista, regionalista e popolare, come il Partito Popolare Europeo".



Il richiamo al PPE fa subito pensare a Forza Italia, per una federazione di centro "che coinvolga anche i movimenti autonomisti come Stella Alpina e altri", ma il solo accenno al partito di Berlusconi fa innervosire l'Edelweiss. "Il nome di Forza Italia nel partito non è mai stato fatto" puntualizza il Segretario di Stella Alpina (e assessore regionale) Carlo Marzi, mentre conferma la strategia politica di "costituire una forza di centro, popolare ed ecologista".



E' dunque troppo presto per dire se Baccega ai avvicinerà a una maggioranza che, dopo la comparsa di cinque franchi tiratori, non ha un margine di sicurezza tale da far dormire sonni tranquilli al presidente Lavevaz. Un dibattito politico che animerà sicuramente la prossima seduta del Consiglio Valle.