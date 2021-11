La stazione di Aosta

Disagi in vista per chi deve spostarsi in treno. La segreteria regionale del sindacato Orsa ha proclamato uno sciopero del personale mobile delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d'Aosta di Trenitalia, dalle ore 3.00 di domenica 21 novembre alle 2.00 di lunedì 22 novembre.